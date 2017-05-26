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    Политика

    Глава ДНР: Савченко "соберет" много голосов на выборах президента Украины

    (обновлено: )38411
    По мнению главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Надежда Савченко получит большую поддержку электората, не менее 10 процентов.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко получит большую поддержку на выборах президента Украины.

    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Надежда нации. Новая партийная попытка Савченко

    Президентские выборы должны состояться в 2019 году. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не заявлял о том, что будет баллотироваться на второй срок. Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

    "Я думаю, она (Савченко — Ред.) получит большую поддержку электората, процентов 10 точно получит. Она известная и то, что она говорит — она говорит на самом деле правду. Будем смотреть, дадут ли ей стать президентом, точнее, участвовать в выборах", — сказал журналистам Захарченко.

    Накануне народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу, созданную еще 13 апреля, под названием "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

     

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