Глава ДНР: Савченко "соберет" много голосов на выборах президента Украины

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко получит большую поддержку на выборах президента Украины.

Президентские выборы должны состояться в 2019 году. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не заявлял о том, что будет баллотироваться на второй срок. Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

"Я думаю, она (Савченко — Ред.) получит большую поддержку электората, процентов 10 точно получит. Она известная и то, что она говорит — она говорит на самом деле правду. Будем смотреть, дадут ли ей стать президентом, точнее, участвовать в выборах", — сказал журналистам Захарченко.

Накануне народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу, созданную еще 13 апреля, под названием "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".