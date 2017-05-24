В Донецке при обстреле автостанции ранены три местных жителя - ДНР

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Трое мирных жителей получили ранения в среду в результате артиллерийского обстрела автостанции и прилегающей к автовокзалу территории в Петровском районе Донецка, сообщили власти самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ДНР, за несколько часов по жилым кварталам города было пущено почти 90 крупнокалиберных мин из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

"Ранения получил Солдатов Владимир Иванович 1953 года рождения, на данный момент доставлен в городскую больницу № 14 Донецка. По улице Соколовского, 6, кв. 51 – Шилина Людмила Владимировна 1953 года рождения, доставлена в ДоКТМО. По улице Соколовского, 6, кв. 45 – Кот Татьяна Николаевна 1975 года рождения, доставлена в Донецкую городскую больницу № 14", – сообщает официальный сайт Донецкой народной республики со ссылкой на министерство обороны самопровозглашенной ДНР.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.