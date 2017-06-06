РФ предоставила гарантии "тишины" для ремонтных работ в Донбассе

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) получила гарантии "режима тишины" для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как уточняется, ДФС нуждается в восстановлении электроснабжения.

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"От РФ получена гарантия режима "тишины". Ремонтные работы будут проводиться 06 и 07.06. К разминированию присоединится ГСЧС, будет работать ОБСЕ", — говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что в результате уже проведенных ремонтных работ КП "Попаснянский районный водоканал" возобновил поставки воды по водоводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.