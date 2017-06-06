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    Общество

    РФ предоставила гарантии "тишины" для ремонтных работ в Донбассе

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    Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщила, что ремонтные работы будут проводиться с 6 по 7 июня.
    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) получила гарантии "режима тишины" для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
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    Как уточняется, ДФС нуждается в восстановлении электроснабжения. 

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    "От РФ получена гарантия режима "тишины". Ремонтные работы будут проводиться 06 и 07.06. К разминированию присоединится ГСЧС, будет работать ОБСЕ", — говорится в сообщении министерства.

    Также сообщается, что в результате уже проведенных ремонтных работ КП "Попаснянский районный водоканал" возобновил поставки воды по водоводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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