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    Три мирных жителя ранены при обстреле Авдеевки

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    По словам замглавы Нацполиции Украины, "неподалеку на остановке общественного транспорта из-за взрыва снаряда осколочные ранения получили двое мужчин и женщина".
    Обстрел Авдеевки
    vchasnoua.com

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы во вторник обстреляли подконтрольную Киеву Авдеевку в Донбассе, ранены три местных жителя, сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    "В результате обстрела боевиками города есть попадание во двор частного домовладения на улице Лермонтова, 77. Повреждены окна и крыша. Неподалеку на остановке общественного транспорта из-за взрыва снаряда осколочные ранения получили двое мужчин и женщина", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

    По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, информация уточняется.

    В тоже время глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы около 19.40 обстреляли жилые кварталы Авдеевки, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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