Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Старые вещи уже отжили? Книги обветшали? Лозунги потускнели? Новости выдохлись? Или достаточно только стряхнуть с них пыль и использовать дальше?" — этим вопросам посвящена статья филолога-лингвиста и публициста Владимира Франта опубликованная чешским изданием Literární noviny. RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию - Фесенко

"Кто сказал, что современный мир должен сиять качеством "эйч ди", чтобы на него хотя бы взглянули? Уже много раз говорилось, что техническое совершенство иногда вредит содержанию. Сегодня спецслужбы засыпают нас массой замечательных, в высшей степени качественных "предполагаемых" новостей, но что ими хотят сказать конкретно? Знаем ли мы? В 1932 году в книге "Жизнь начинается в 40 лет" Уолтер Питкин, профессор Колумбийского университета, написал: "Те, кому совершенно нечего сказать, неустанно трудятся над тем, чтобы это "ничего" излагать с эпическим размахом снова и снова, пока этот мелкий ноль не превратится в отрицательное качество и количество…", — напоминает автор статьи.

"Слова Уолтера Бориса Питкина критикуют американскую систему, которая, по словам автора, парадоксальным образом мешает людям мыслить индивидуально. Его высказывание очень соответствует современным СМИ в тех случаях, когда обвинения опережают неопровержимые доказательства. Приведенная цитата может возмутить поборников современных тенденций. Но давайте обратим внимание на то, что это слова американца, да еще и жившего в 1932 году. Тогда мир переживал кризис, переходящий в мировую войну. Если сейчас мировая война тлеет в Украине, тогда временные циклы 1929 — 1939, 2008 — 2018 не так уж случайны", — полагает публицист.

"К примеру, мейнстрим неустанно пишет, что "это сделали русские", а если не "это", то уж точно "то" или "вот то"… При этом что именно сделали русские — остается несущественным риторическим вопросом. Главное, что они "это" сделали, что "это", "предположительно", опять были они — "эти русские". Они виноваты во всем. А вот если кто отваживается засомневаться в этом, он должен доказать обратное. И все равно никому это не будет интересно: новости пророссийского характера плохо продаются. Мои слова не так уж сюрреалистичны, как может показаться на первый взгляд. Ведь сегодня приходится практически доказывать, что русские не спровоцировали Вторую мировую войну. Символы победы над нацизмом, которые русские чтят, в других странах, например в Украине, теперь связывают с изменой родине", — пишет Владимир Франт.

150 тысяч погибших и розовый танк инкогнито

"Нам говорят, что 150 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии, — свидетельство того, что "эти русские" не умели воевать. На самом же деле Прагу освободили люди в форме вермахта — так называемые власовцы. Такова современная интерпретация истории. Остается только выкрасить танк в розовый цвет — и готово. (Примечание: розовый танк играет политическую роль даже без всяких знаков отличия и принадлежности.) А кто захочет выкрасить его обратно в зеленый, получит штраф", — продолжает публицист.

"Что на это сказали бы участники Потсдамской конференции, уважаемый господин Давид Черны? Отрицание исторических символов — я подчеркну: исторических символов победы над нацизмом — легко доведет до отрицания чего угодно, например, Холокоста. Быть может, поэтому до сих пор Давиду Черны не пришло в голову продемонстрировать розовый танк где-нибудь в Тель-Авиве. Пожалуй, там он за такой цинизм схлопотал бы", — говорится в статье.

"А теперь подойдем к проблеме с другого конца. Что если попробовать найти ключ к замку современных проблем в литературе прошлых лет. Например, современная украинская идентичность, точнее не-советская, которая отрицает символы победы (осквернение георгиевской ленты), основана на предлоге в — "в Украине", хотя в СССР говорили "на Украине". Но как объяснить, что в произведении величайшего украинского поэта Тараса Шевченко мы читаем следующее: "Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій…", — подчеркнул филолог-лингвист.

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Почему США должны признать Донбасс?

"Прежде чем в миллионный раз начать анализировать, кто прав в споре вокруг Украины, вспомним американского автора, чьи книги по-прежнему популярны в ЧР и хорошо продаются. Речь о Наполеоне Хилле (1883-1970), авторе бестселлера "Думай и богатей". Он интересно дополняет мысли У. Б. Питкина, и хотя каждый из них движется в своем направлении, оба утверждают, что каждый человек (народ) должен точно знать, чего хочет", — говорится в статье.

"Хорошая система — та, в которой никому не мешают быть счастливым, и которая основана на цивилизованности и гуманизме. Хилл цитирует Томаса Джефферсона (в восьмой главе "Решимость (победа над промедлением) — седьмой шаг к богатству, так называемое решение, изменившее ход истории"). Автор настоящей статьи считает, что США и критикам России (трое в Нормандской четверке) стоит заглянуть в книгу Хилла 1937 года ("Думай и богатей") и прочесть: "Благодаря этому решению родился народ (США), который раз и навсегда показал человечеству путь к свободному решению", — пишет Владимир Франт.

"4. 7. 1776 Томас Джефферсон: "Когда в ходе человеческой истории для одного народа оказывается необходимым расторгнуть политические связи, соединяющие его с другим народом, и занять среди держав мира самостоятельное и независимое положение, на которое он имеет право согласно законам природы и ее Творца, то уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению", — напоминает публицист.

"Восток Украины изложил свои причины на референдуме 2014 года. Помните, как поется в фильме "Старики на хмеле"? "Пусть догматик говорит что угодно, его мнение нехорошо, и только хорошая дискуссия может что-то исправить, может что-то исправить. Мы просим отцов в этом зале дождаться дискуссии, а пока попридержать языки, как они часто делают…", — пишет в заключение своей статьи Владимир Франт.