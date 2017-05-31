Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Абсолютное большинство украинских экспертов, опрошенных социологами фронда "Демократические инициативы", считают нецелесообразной "стихийную" блокаду Донбасса, начатую добровольцами. В то же время относительное большинство экспертов по ряду причин поддерживают ту же блокаду, объявленную официально. Об этом сообщила политический аналитик фонда Мария Золкина во время состоявшихся в Киеве публичных дебатов, посвященных проблемам блокады и возвращения неподконтрольных Киеву территорий.

"Было такое дуалистическое отношение к инициативе ограничить или сорвать экономические, торговые связи (с самопровозглашенными республиками Донбасса — Ред.)", — отметила она.

По словам аналитика, основными причинами поддержки блокады эксперты называли "то, что Украина не должна любым финансовым способом поддерживать ЛНР и ДНР, содействовать их жизнеспособности". Вторая причина — "возможность экономического давления на Россию". Кроме того, говорили о необходимости "соблюдать национальные интересы в отношениях с ОРДЛО", полагая, что ограничение торговых связей этим интересам отвечает.

Основная причина, по которой часть экспертов не поддерживают блокаду, заключается в том, что эта акция затрудняет дальнейшую реинтеграцию неподконтрольных территорий Донбасса "вследствие окончательного разрыва связей с Украиной и замещения их связями с Россией".

В то же время, отметила Золкина, подавляющее большинство экспертов считают, что государство должно придерживаться уже выбранного курса и соблюдать режим минимизации торгово-экономических связей, но при этом поддерживать гуманитарные отношения с Донбассом.

Опрошенные социологами эксперты подвергли критике политику украинской власти относительно неподконтрольных территорий. По словам аналитика, они считают решения Киева "непоследовательными, реактивными и ситуативными".

Большинство экспертов негативно оценили также и информационную политику Киева в прифронтовой зоне: "на очень низком уровне пояснения, что (государство — Ред.) делает".

Золкина отметила, что изучалось и мнение обычных граждан (в фокус-группах), и выяснилось: самые большие оптимисты считают, что какая-то стратегия у государства вроде бы есть, но… она "абсолютно непонятна с информационной точки зрения и внутренне противоречива". В другой фокус-группе говорили, что "стратегии нет, господствует полный хаос".

Жители подконтрольных территорий Донбасса считают, что государство должно максимально упростить пересечение линии соприкосновения и вообще выступают против ужесточения контроля: многие имеют родственные связи с жителями республик.

"А если человек хочет выехать с неподконтрольных территорий, то государство должно предложить определенный пакет помощи", — сказала аналитик, добавив, что эксперты и простые граждане сходятся в том, что действующий объем помощи не сможет значительное количество людей мотивировать к выезду.

Что до блокады, то исследование в фокус-группах показали: "снизу" эту акцию (а теперь — политику) не поддерживают.

Опрошенные эксперты высказали мнение, что "в ближайшее время Украина должна активизировать информационную политику, сделать ее более согласованной, объективно и целенаправленно распространять информационные продукты на ОРДЛО".

Пока что у Киева это не очень получается. Как рассказал экс-нардеп, представитель общественной организации "Альтернатива" Егор Фирсов, в расположенной на подконтрольной Киеву территории Авдеевке "из 13 телеканалов 12 показывают или российские, или сепаратистские…".

Другой участник дебатов отметил: дело даже не в наличии или отсутствии украинского контента — "дело в том, что люди не хотят этого смотреть и слушать".

Подводя итог, Золкина сказала: негативные оценки (как у большинства экспертов, так и у жителей прифронтовой территории) по ключевым моментам государственной политики — "это чрезвычайно тревожный сигнал".

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С этим согласился Егор Фирсов, заявивший, что у государства нет плана ни относительно подконтрольных территорий, ни относительно территорий неподконтрольных. По его словам, только сейчас, через три года после начала конфликта, такие планы начинают разрабатывать.

Один из организаторов блокады нардеп Егор Соболев заявил, что результаты есть: по его словам, "в значительной мере повреждена, если не разорвана, коррупционная связь… между оккупационными администрациями Захарченко-Плотницкого, Путиным, который их поставил, и руководством Украины".

Депутат заявил, что необходимо вообще прекратить всякую торговлю с Россией, несмотря на возможные потери, поскольку тут, по его мнению, "нельзя руководствоваться нормальной экономической логикой". По его мнению, Россия угрожает украинской независимости, и руководство РФ не оставило мысли "об оккупации всей Украины", и — "рассматривает разные варианты, начиная с политического, который, возможно, сейчас является наиболее вероятным в этой гибридной войне".

Депутат не стал вдаваться в подробности, но можно понять так: если на выборах победит не "партия войны", то ее представители это и будут считать "политическим вариантом оккупации"…

Ранее эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец сообщил, что блокада Донбасса "тормозит рост ВВП примерно на 1-2% в год".

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых были депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Руководство Украины сначала резко критиковало блокировщиков, обвиняя их в нанесении существенного ущерба украинской экономике, но затем СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.