Силовики заявили о продвижении на 1,5 км в нейтральную зону Донбасса

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что продвинулись на расстояние в 1,5 километра в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку позиции по минским договоренностям должны были передать Киеву.

Ранее в Киеве признали, что силовики постепенно занимают новые позиции в нейтральной зоне Донбасса. Власти полагают, что делают "все абсолютно правильно". В Донбассе с 1 июня вступил в силу очередной режим прекращения огня.

"Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 километра ближе к Бахмутской трассы, где были оборудованы новые позиции. Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны", — говорится в сообщении на странице бригады в Facebook в пятницу.

Территория, согласно минским соглашениям, должна была быть передана Украине, "что и было сделано украинскими воинами в ходе тщательно подготовленной, хорошо спланированной и реализованной операции", говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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