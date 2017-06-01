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    Порошенко: дети Донбасса мечтают о возвращении флага Украины

    (обновлено: )58
    По словам главы государства Петра Порошенко, он делает все возможное, чтобы мир поскорее вернулся в Донбасс. В администрации президента Украины открылась выставка детских художественных работ под названием "Где я - там мой флаг".
    Порошенко на выставке детских художественных работ под названием Где я - там мой флаг.
    Петр Порошенко, facebook

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко утверждает, что дети из Донбасса мечтают, чтобы в Донецк и Луганск как можно скорее вернулся "родной желто-голубой флаг" Украины; он пообещал сделать все, чтобы это стало возможным.

    Петр Порошенко
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    В четверг в администрации президента Украины открылась выставка детских художественных работ под названием "Где я — там мой флаг". 

    "Эти рисунки (представленные на выставке — Ред.) делали и дети Киева… без любви к стране ты такие рисунки не нарисуешь. Но еще очень важно, что значительная часть детей, которые рисовали эти рисунки, с Донецка, Луганска, Славянска. Кораматорска, Стаханова, Ровеньков и многих других городов и городков. И они мечтают, чтобы как можно скорее в их родной Донецк… наш родной Луганск вернулся наш родной желто-голубой флаг", — сказал Порошенко в ходе посещения выставки.

    Президент заявил, что сделает все возможное, чтобы мир поскорее вернулся в Донбасс.

    "Я пообещал нашим юным художникам, что буду делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее вернулась в Донбасс и Донбасс вместе с Крымом как можно скорее вернулся в Украину. И мы сделаем все возможное, чтобы над всей Украиной было безоблачное небо, солнышко, наш украинский флаг, наш украинский гимн, чтобы звучали украинские песни, была любовь и еще раз мир". — сказал Порошенко.

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