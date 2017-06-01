В Австрии отпустили обвиняемого в военных преступлениях в Донбассе

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Экстрадированный из Польши австриец, который обвиняется в военных преступлениях в Украине, отпущен правоохранительными органами Австрии.

По данным телеканала ORF, которое цитирует не пожелавшего назвать свое имя адвоката 25-летнего мужчины, прокуратура отозвала ходатайство об аресте, и суд заверил его освобождение.

"Мой клиент с вечера среды свободен", — сказал защитник, пояснив, что обвинители приняли соответствующее решение из-за отсутствия достаточных для содержания под стражей доказательств его вины, которую он категорически отрицает.

Как ранее сообщал РИА Новости представитель прокуратуры австрийского города Винер-Нойштадт Эрих Хабитцль, с понедельника задержанный находился в полицейском следственном изоляторе, где его допрашивали полиция и прокуратура.

По данным следствия, уроженец Форарльберга 25-летний Бенджамин Ф. обвиняется в том, что он в начале 2016 года сражался на украинской стороне и "убивал гражданских и сдавшихся в плен военных противной стороны". Хабитцль ранее уточнял, что, по версии следствия, свои преступления задержанный совершал в ходе боевых действий в районе Донецкого аэропорта. Ссылаясь на МВД Украины, телеканал отмечает, что задержанный с прошлого мая служил в 59-й бригаде регулярных Вооруженных сил Украины, откуда дезертировал в декабре, а также, по данным СМИ, воевал в составе организации "Правый сектор".

Вместе с тем, по информации издания profil, который побеседовал с его бывшим сослуживцем, задержанный не принимал непосредственного участия в боевых действиях, занимаясь лишь транспортировкой погибших с поля боя.

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Кроме того, австрийцу также вменяется нарушение антинаркотического законодательства. Мужчину задержали польские пограничники по европейскому ордеру на арест в Дорохуске в Любинском воеводстве Польши, когда он пытался въехать в Украину.