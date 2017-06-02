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    В Донбасс прибыл еврокомиссар Хан

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    Йоханнеса Хана сопровождают министр иностранных дел Павел Климкин, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли и вице-премьер Геннадий Зубко. По словам Ирины Геращенко, они "ознакомятся с политикой безопасности, экологической и гуманитарной ситуацией на Востоке".
    Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан в Мариуполе, 2 июня 2017
    Ирина Геращенко/Facebook

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан в пятницу прибыл в Мариуполь Донецкой области, сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

    "Очень важно, что еврокомиссар Хан и высокая европейская делегация воочию ознакомятся с политикой безопасности, экологической и гуманитарной ситуацией на Востоке", — написала она на своей странице в Facebook.

    Хана сопровождают министр иностранных дел Павел Климкин, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли (ниже на фото) и вице-премьер Геннадий Зубко.

    Ирина Геращенко/Facebook
    Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в ходе визита в Мариуполь, 2 июня 2017

    Ранее в мае в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз с 11 июня.

    Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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