Блокада Донбасса обошлась Киеву падением ВВП на 1% - Гройсман

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украина из-за блокады поставок угля из Донбасса потеряла 1% ВВП, но власти страны найдут решение, чтобы экономика продолжила рост, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в Мариуполе, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Украина из-за угольной блокады потеряла 1% ВВП. Но мы найдем решения для продолжения роста", – сказал премьер.

По словам Гройсмана, в четвертом квартале 2016 года экономика страны продемонстрировала рост на 4,7%, однако блокада, которая была инициирована депутатами Рады, негативно сказалась на темпах восстановления экономики.

"Однако руки никто не опустил… И мы найдем решения для экономического роста. Все, что заработаем, мы все будем реинвестировать в повышение социальных стандартов и проведение капитального ремонта страны, инвестировать в инфраструктуру, изменения в образовании, здравоохранении", – заявил Гройсман.

Кабинет министров Украины на заседании в среду ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 3% до 1,8% и уровня инфляции с 8,1 до 12,9%.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.