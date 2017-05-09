День Победы в мире. Ветераны Второй мировой в разных странах

Украина во вторник отпраздновала 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.
Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку", не обошлась во вторник в Киеве без столкновений и потасовок.
По данным МВД, в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч жителей Украины. В результате столкновений было задержано более 50 человек, до 15 участников акций и восемь правоохранителей получили травмы.
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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.