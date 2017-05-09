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    Фотоленты

    День Победы в мире. Ветераны Второй мировой в разных странах

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (156)

    (обновлено: )119
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада в Лондоне
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Парад в Иерусалиме ветеранов Великой Отечественной войны
    Приветствие ветерана в центре Лондона
    Бывший сенатор США и ветеран Второй мировой войны Боб Доул
    Старейший известный ветеран Второй мировой войны подполковник Лута Макграт
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Ветераны Второй мировой войны Джерри Корн и Эрнест Ямартино в Вашингтоне
    92-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Клепусевич в Белоруссии
    Ветераны Второй мировой войны вспоминают погибших в битве при Гонконге
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада в Лондоне
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада ветеранов в ознаменование 70-й годовщины конца Второй мировой войны в Европе, в центре Лондона 10 мая 2015 года.
    PETER NICHOLS / POOL / AFP
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Ветераны и другие люди участвуют в торжествах по случаю большого празднования годовщины Победы во Второй мировой войне в Риге 9 мая 2016 года.
    Ilmars Znotins / afp
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Ветераны Второй мировой войны посещают церемонию, посвященную ежегодному Дню памяти жертв Холокоста в Иерусалиме 24 апреля 2017 года.
    GIL COHEN-MAGEN / AFP
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Американские ветераны выступают на совместной французско-американской церемонии празднования Дня высадки десанта союзников в Нормандии.
    DAMIEN MEYER / AFP
    Ветераны Второй мировой войны в разных странах
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне поздравил ветеранов Второй мировой войны - бывших работников Кабинета Министров Украины и Совета министров УССР в Киеве, 5 мая 2017.
    УНИАН
    Парад в Иерусалиме ветеранов Великой Отечественной войны
    Израильские ветераны Великой Отечественной войны принимают участие в параде, посвященном 71-й годовщине победы над нацистской Германией в Иерусалиме 8 мая 2016 года.
    GALI TIBBON / AFP
    Приветствие ветерана в центре Лондона
    Ветеран войны салютует во время парада ветеранов в 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, в центре Лондона 10 мая 2015 года.
    PHIL NOBLE / POOL / AFP
    Бывший сенатор США и ветеран Второй мировой войны Боб Доул
    Бывший сенатор США и ветеран Второй мировой войны Боб Доул участвует в возложении венков к мемориалу жертв Второй мировой войны в День ветеранов в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 ноября 2015 года.
    JIM WATSON / AFP
    Старейший известный ветеран Второй мировой войны подполковник Лута Макграт
    Старейший известный ветеран Второй мировой войны подполковник Лута Макграт, которой исполнилось 108 лет, участвет в Дне ветеранов 11 ноября 2015 года на Арлингтонском Национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния.
    SAUL LOEB / AFP
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    FETHI BELAID / AFP
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне
    Тунисские ветераны, воевавшие с французской армией во Второй мировой войне, присутствовали на церемонии, организованной французским посольством в Тунисе 8 мая 2016 года на французском военном кладбище Гаммарт в Тунисе.
    FETHI BELAID / AFP
    Ветераны Второй мировой войны Джерри Корн и Эрнест Ямартино в Вашингтоне
    Ветераны Второй мировой войны Джерри Корн и Эрнест Ямартино беседуют во время церемонии, посвященной 70-летию победы союзных войск над Японией в Тихом океане в Вашингтоне, 2 сентября 2015 года.
    NICHOLAS KAMM / AFP
    92-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Клепусевич в Белоруссии
    92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Клепусевичу помогает его дочь Галина надеть пиджак перед Днем Победы в деревне Черетянка, Белоруссия, 5 мая 2017 года.
    REUTERS/Vasily Fedosenko
    Ветераны Второй мировой войны вспоминают погибших в битве при Гонконге
    Гонконгские ветераны Второй мировой войны посещают Канадскую памятную церемонию в честь тех, кто погиб во время битвы при Гонконге на военном кладбище Гонконга в Сай-Ван 4 декабря, 2016 год.
    TENGKU Bahar / AFP

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    Все фотоленты
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада ветеранов в ознаменование 70-й годовщины конца Второй мировой войны в Европе, в центре Лондона 10 мая 2015 года.

    Украина во вторник отпраздновала 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку", не обошлась во вторник в Киеве без столкновений и потасовок.

    МВД показало видео драк и задержаний
    канал "112 Украина"
    МВД показало видео провокаций и задержаний в Киеве

    По данным МВД, в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч жителей Украины. В результате столкновений было задержано более 50 человек, до 15 участников акций и восемь правоохранителей получили травмы.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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