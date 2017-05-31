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    "Нормандские переговоры": Украина предложила новое перемирие - МИД

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (16)

    (обновлено: )63105
    Как сообщил по итогам встречи глава делегации Украины, первый замглавы МИД Вадим Пристайко, украинская сторона на переговорах, прежде всего, настаивала на прекращении огня.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В ходе переговоров в рамках "нормандского формата" в Берлине на уровне замминистров иностранных дел Украина предложила объявить в Донбассе очередной режим тишины, сообщил глава украинской делегации, первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

    Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник. С украинской стороны в ней принимал участие Вадим Пристайко, с российской стороны — статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Мариэль де Сарнез.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
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    "Было предложение украинской стороны объявить очередной режим тишины, но попросить или потребовать от российской стороны, чтобы президент (Владимир) Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются", — заявил Пристайко по итогам переговоров, его слова цитирует агентство "Укринформ".

    Заместитель министра отметил, что украинская сторона на переговорах, прежде всего, настаивала на прекращении огня. "Это наша принципиальная позиция", — подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры иногда пытаются "подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в списке задач".

    По словам дипломата, основная задача встречи 30 мая в Берлине была в том, чтобы заслушать доклады о деятельности четырех рабочих групп по Донбассу, их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава контактной группы) Сайдик также приняли участие в переговорах.

    Пристайко отметил, что на встрече в Берлине стороны попытались найти решение вопросов, на которых "застряли" рабочие группы в Минске. "Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма", — сказал он.

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    При этом дипломат считает, что реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в болезненном для всех вопросе обмена пленными. Пристайко напомнил, что в Украине была проведена верификация по тюрьмам. По его словам, до этого было определенное недоверие, но теперь в Киеве считают, что "эта работа позволит снять все последние препоны для обмена "всех на всех".

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