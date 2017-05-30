Киев поднял вопрос о заложниках на встрече в "нормандском формате"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко на встрече в рамках "нормандского формата" в Берлине поднял вопрос о пленных как приоритетный, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник, 30 мая. С украинской стороны в ней принимал участие первый замглавы МИД Вадим Пристайко, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Мариэль де Сарнез, с российской — статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин. Во встрече также предполагалось участие спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

"Спасибо заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко, который сегодня в Берлине, на переговорах заместителей министров иностранных дел нормандского формата, поднял вопрос о заложниках как приоритетный. Он рассказал коллегам о проведенной украинской стороной верификации, которую мы завершили, и о готовности согласовать окончательные списки и дату освобождения", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.