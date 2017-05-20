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    Киев требует согласовать 24 мая список пленных и дату их освобождения

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    Как заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, 24 мая, во время следующей встречи в Минске, должна быть "поставлена точка" в вопросе освобождения пленных.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Украина настаивает на том, чтобы 24 мая была определена окончательная дата освобождения заложников и окончательный список лиц, которых должны освободить.

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    Как сообщается, 24 мая состоится следующая встреча контактной группы по Донбассу в Минске.

    "Мы настаиваем на том, что 24 мая, во время следующей встречи в Минске, должна быть уже поставлена точка в этом вопросе, где кто-то пытается тянуть время, и мы должны выйти на окончательную дату освобождения заложников и на окончательный список", — сказала Геращенко в субботу в эфире канала "112 Украина".

    Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев настаивает на немедленном согласовании самопровозглашенными ДНР и ЛНР списков пленных с целью их обмена и на уточнении даты освобождения.

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