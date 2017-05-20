Киев требует согласовать 24 мая список пленных и дату их освобождения

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Украина настаивает на том, чтобы 24 мая была определена окончательная дата освобождения заложников и окончательный список лиц, которых должны освободить.

Читайте также: Победа за победой. Ассанж готовится выйти из заточения

Как сообщается, 24 мая состоится следующая встреча контактной группы по Донбассу в Минске.

"Мы настаиваем на том, что 24 мая, во время следующей встречи в Минске, должна быть уже поставлена точка в этом вопросе, где кто-то пытается тянуть время, и мы должны выйти на окончательную дату освобождения заложников и на окончательный список", — сказала Геращенко в субботу в эфире канала "112 Украина".

Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев настаивает на немедленном согласовании самопровозглашенными ДНР и ЛНР списков пленных с целью их обмена и на уточнении даты освобождения.