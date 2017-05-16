Ополченцы пообещали включить Козловского в обмен пленными - Геращенко

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Украинская сторона завершила процедуру верификации лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников. Также ополченцы пообещали, что при согласовании окончательных списков на обмен в них включат украинского ученого Игоря Козловского, который находится в Донецке. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп Ирина Геращенко, комментируя итоги работы контактной группы в Минске.

"Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления и мы согласуем дату освобождения", — добавила Геращенко.

По ее словам, группа в составе ОБСЕ, СБУ, офис обмудсмена проехала более 14 тысяч километров, 20 регионов и 37 пенитенциарных учреждений.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.