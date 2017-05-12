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    Геращенко: экологическая ситуация в Донбассе - крайне опасна

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    По словам вице-спикера Верховной Рады, особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мая — РАИ Новости Украина. Экологическая ситуация в Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции властей Украины и мирового сообщества, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

    "Должны усилить внимание мира к экологическим вызовам и проблематике, требовать доступа международных экспертов ко всем предприятиям, которые имеют опасное производство, на временно оккупированных территориях, и которые сегодня рейдерски захвачены оккупантами и боевиками", — написала Геращенко на своей странице в Facebook по итогам встречи в правительстве, посвященной проблематике экологии в Донбассе, техногенным и экологическим рискам.

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    Она отметила, что особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.

    По словам Геращенко, международные партнеры Украины по "нормандскому формату" готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении откачивающих и восстановительных работ, делегировании на место экспертов.

    "Но другая сторона не дает доступа экспертам — и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой", — подчеркнула она.

    Также, отметила вице-спикер, очень тяжелая ситуация с предприятиями вблизи линии соприкосновения, где нарушен производственный цикл из-за постоянных обстрелов.

    "Украинские переговорщики в Минске неоднократно поднимали вопрос режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ для предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести эти работы. Особенно остро вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов", — сообщила она.

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    Геращенко добавила, что также сложной остается ситуация на Донецкой фильтровальной станции, где хранятся тонны жидкого хлора.

    "Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие", — подытожила она.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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