Нужно запретить въезд российским журналистам, посещавшим ЛДНР - Геращенко

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Журналистам, которые посещали неподконтрольную украинским силовикам территорию Донбасса, нужно запретить въезд в Украину. Об этом заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Считаю, что запрет на въезд в Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украинско-российской границы заезжали в оккупированный Донбасс. Надо помочь ГПС (Государственной пограничной службе) составить эти списки, поэтому всем, кто отследил на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, — просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Геращенко также поддержала позицию погранслужбы о запрете на въезд журналистам из России, которые посещали Крым.

Ранее советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что российских журналистов, бывавших в Крыму, не пустят на Евровидение даже с аккредитацией.