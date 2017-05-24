Переговоры по Донбассу в Минске: обмен пленными и новая подгруппа

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп состоится в среду в Минске. Центральной темой станет обсуждение дальнейших шагов по подготовке большого обмена пленными после успешно запущенного процесса верификации списков.

Неделю назад по итогам переговоров в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе, назвав предшествовавшие встрече выходные одними из "самых смертоносных" для гражданского населения у линии соприкосновения за очень долгое время.

Стабилизации ситуации с безопасностью за прошедшую неделю не произошло: вновь фиксируются обстрелы, жертвы, разрушения инфраструктуры, конфликтующие стороны обвиняют друг друга в диверсиях и перегруппировке сил у линии соприкосновения. Обстрелы ведут к нарушениям водо- и электроснабжения в Донбассе.

Как заявил ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, "ситуация с безопасностью в этом регионе (Донбассе – Ред.) по-прежнему напряженная и непредсказуемая". "Там по-прежнему размещено оружие в местах, где оно не должно быть, в том числе вблизи линии конфликта", — сказал он, заявив о существенном обострении ситуации.

Хуг отметил, что мирные жители по обе стороны линии соприкосновения "устали от конфликта, от военных действий, от условий, в которых они живут". "Это касается жителей обеих сторон. Они говорят нам, что хотят только одного — чтобы все вернулось в спокойное русло, как это было до конфликта", — сказал замглавы миссии. По его словам, "ситуация остается непредсказуемой", но "конфликт может прекратиться за одну ночь, если будет соответствующая воля".

"Обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по минским соглашениям", — добавил Хуг.

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В прошлый раз спецпредставитель ОБСЕ с удовлетворением констатировал успешный запуск верификации списка пленных несмотря на наличие "открытых вопросов" в этом процессе. И хотя, по его словам, уточнение списка пленных в Донбассе, которые отказались участвовать в обмене, еще не было завершено, Сайдик высказал надежду на то, что 24 мая все вопросы будут закрыты.

Надежду на эту дату как ключевую для последующего обмена пленными возлагают и стороны конфликта.

Не исключено также, что Киев поднимет вопрос о создании новой рабочей подгруппы контактной группы — по вопросам границы.

"На сегодняшний день есть четыре рабочие группы. По моему убеждению, к сожалению, в свое время не была создана еще одна рабочая группа, а именно — рабочая группа по границе", — сказал представитель Киева в политической подгруппе Александр Моцик.

Он считает, что рабочая группа по вопросам границы должна заниматься как политическими, так и вопросами безопасности.

Заседание контактной группы в среду в Минске пройдет на фоне прошедшей в конце недели встречи президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые, как сообщалось, обсудили вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию в Донбассе, особое внимание уделили работе СММ ОБСЕ.

"Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были безопасность и гуманитарная ситуация на Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена о всех нарушениях режима тишины, невыполнении минских соглашений", — сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая сопровождала Порошенко на переговорах.

Она подчеркнула, что "именно выполнение гуманитарного блока и блока по безопасности минских соглашений будет способствовать выполнению политического, для которого должны быть созданы предпосылки".

Между тем обсуждение вопросов политического урегулирования в рамках работы соответствующей тематической подгруппы буксует который месяц. Удастся ли сторонам сдвинуть этот процесс с мертвой точки, покажет ход переговоров в среду в Минске.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.