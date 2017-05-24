Геращенко: Украина готова провести в июне обмен пленными

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киев готов в июне провести обмен пленными и передать всех, кто заявлен в списках самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и кого украинское законодательство позволяет помиловать.

"Украинская сторона еще раз подчеркнула, что мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках отдельных районов Донецкой и Луганской областей и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на освобождение", — написала Геращенко в среду в Facebook по итогам очередного заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу.

По ее словам, ДНР и ЛНР на заседании в среду не продемонстрировали желания провести такой обмен.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.