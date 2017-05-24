Кучма: ЛДНР должны подать списки пленных до конца недели

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Киев настаивает, чтобы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики до конца недели подали свои списки пленных, чтобы обмен состоялся уже в июне, сообщила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

"Представители ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей) продолжают затягивать работу и требуют провести верификацию тех, кто уже вышел на свободу, что само по себе абсурдно. Мы настаиваем: до конца недели должны быть поданы списки тех, кто может быть освобожден, чтобы освобождение людей состоялось уже в июне", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Ранее вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся на подконтрольной Киеву территории.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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