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    Происшествия

    ВСУ сообщили о 48 обстрелах в Донбассе и ранении двух военных

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (407)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Чермалык, Новотроицкое, Авдеевка, Каменка, Верхнеторецкое, Зайцево, Майорская, Пески, Троицкое, Крымское, Малиновое и Золотое.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных были ранены. Огонь велся из минометов, танка, БМП, стрелкового оружия, зенитной установки и гранатометов.

    По данным пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Чермалык, Новотроицкое, Авдеевка, Каменка, Верхнеторецкое, Зайцево, Майорская, Пески, Троицкое, Крымское, Малиновое и Золотое.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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