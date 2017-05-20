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    Порошенко: в Донбасс отправляется партия танков Т-80

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    По словам президента, "очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую".
    Танк Т-80
    Укроборонпром

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президент Украина Петр Порошенко сообщил, что военным в зону военной операции в Донбасс отправлена партия модернизированных танков Т-80. Об этом он написал в соцсети Facebook.

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    "Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", — написал Порошенко.

    Президент не уточнил количество танков и когда они будут поставлены военным в Донбасс.

    В четверг украинский государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что подготовил для десантников очередную партию танков Т-80. По данным концерна, они были модернизированы, после чего каждый танк успешно прошел испытания на полигоне. Высокомобильные десантные войска Украины начали получать танки, которые никогда не стояли на вооружении этого рода войск, в 2015 году, благодаря чему удалось значительно повысить огневую мощь десантников в Донбассе, добавили в "Укроборонпроме".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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