Подлежит реанимации. "Нормандский формат" для Донбасса

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 30 мая, в Берлине на уровне заместителей глав МИД пройдет встреча в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина и РФ) из-за ухудшения ситуации в Донбассе.

По словам официального представителя министерства иностранных дел ФРГ Мартина Шефера, главная цель — "оценить текущую ситуацию на местах с учетом режима прекращения огня и других обязательств в рамках минских соглашений".

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Россию будет представлять статс-секретарь-заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Григорий Карасин, а Украину — замминистра иностранных дел Вадим Пристайко.

Как известно, в начале мая "нормандский формат" и вовсе был приостановлен. Киев объяснял это выборами в Германии и Франции.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко, ""нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу".

Следует отметить, что в последний раз вчетвером лидеры Германии, Франции, Украины и РФ проводили переговоры еще в октябре 2016 года в Берлине, а после общались в телефонном режиме.

Ниже приводится справочная информация.

"Нормандский формат" предполагает переговоры глав четырех государств — Германии, Франции, Украины и России, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

Формат "нормандской четверки" сформировался после встречи во Франции летом 2014 года.

17 октября 2014 года лидеры Германии, России, Украины и Франции встретились в "нормандском формате" в Милане (Италия) "на полях" форума "Азия — Европа". Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко обсудили пути урегулирования ситуации в Донбассе, а также вопросы поставок российского газа через Украину. В рамках саммита Путин и Порошенко также провели двусторонние переговоры.

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"Первое решение: стороны твердо остаются на выполнении минского меморандума и концентрируют усилия на том, чтобы выполнить исключительно все 12 пунктов минского меморандума…Выборы на востоке Украины должны пройти на той территории, которая определена минским протоколом по состоянию на 19 сентября", — говорил Порошенко журналистам по завершению переговоров.

Следующая встреча на высшем уровне прошла 11-12 февраля 2015 года в Минске. Переговоры лидеров Украины, Франции, Германии и России продолжались аж 16 часов. Итогом переговоров стали два документа "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", который подписали участники контактной группы по Донбассу и Декларация в поддержку этих мероприятий, подписанная президентами Украины, России, Франции и канцлером Германии.

"Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" включал: прекращение огня; отвод сторонами в Донбассе всех тяжелых вооружений для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров; проведение конституционной реформы, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей; обеспечение помилования и амнистии; освобождение и обмен всех заложников.

2 октября 2015 года встреча глав государств "нормандской четверки" состоялась в Париже в Елисейском дворце. В узком формате лидеры "нормандской четверки" общались примерно в течение часа, после чего переговоры продолжились в расширенном составе.

В общей сложности лидеры четырех стран беседовали 4 часа 50 минут — в три раза меньше, чем на предыдущих переговорах. Тогда стороны переговоров обсудили закон об амнистии и сроки проведения выборов в Донбассе. Участники встречи в Париже также согласовали вопросы отвода тяжелых вооружений на востоке Украины. Отдельное внимание было уделено выборам в ЛДНР. По словам Петра Порошенко, лидеры "нормандской четверки "договорились о необходимости доступа СММ ОБСЕ на всю подконтрольную ополчению территорию в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также договорились начать работы по разминированию территории Донбасса, процесс должен был проходить под эгидой ОБСЕ. Никаких документов стороны по итогам встречи не подписывали.

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Олланд: "Мы можем сделать два вывода из сегодняшней встречи: первый в том, что нормандский формат — это правильное решение, правильный формат. Мы с Ангелой Меркель 6 июля 2014 года придумали такой формат, и это позволило нам дойти до минских переговоров и достичь соглашений, которые реализовываются. Сейчас именно благодаря данному формату мы смогли продвинуться вперед".

"Мы обсудили очень сложные проблемы, это проблемы, которые не были точно описаны в минском соглашении, в частности, что за чем должно следовать — закон об амнистии, закон об особом статусе, внесение данного закона в конституцию", — заявляла Меркель.

19 октября 2016 года прошла последняя на данный момент встреча глав государств "нормандского формата", которая длилась более 4 часов. Основной итог переговоров — "договорились договариваться". Журналисты и эксперты отмечали, что конкретики было мало, а заявления участников во-многом противоречили друг другу.

Все политические вопросы было решено вынести в "дорожную карту", которые главы МИД четырех стран должны составить до конца ноября.

"До конца ноября министры иностранных дел на своей встрече утвердят основу проекта "дорожной карты" и определят основные направления, которые "дорожная карта" должна содержать", — говорил Порошенко после переговоров в Берлине.

"В вопросах гуманитарного характера по Украине многого добиться не удалось, здесь продвижение минимальное", — отмечал президент РФ Владимир Путин.

18 февраля 2017 года в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки".

"Какого-то прорыва от встречи не ожидаю. У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос "дорожной карты", – заявлял глава МИД Павел Климкин.

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"У нас нет никакой альтернативы Минским договоренностям, даже после того, как я поговорил с Тиллерсоном (Госсекретарь США). Конечно, все происходит недостаточно быстро, но у нас много работы, мы должны ее сделать", – утверждал глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

В свою очередь глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что формат "нормандской четверки" не будет расширен за счет США.

"Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь. США на это согласились", – сказал он.

18 апреля 2017 года "нормандская четверка" обсудила ситуацию на Донбассе в телефонном режиме. Переговоры состоялись ночью.

Лидеры стран приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, а также одобрили инициативу обмена пленнымы по формуле "всех на всех".

По материалам из открытых источников интернет