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    Политика

    "Нормандская четверка" выступила за обмен пленных "всех на всех"

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    В МИД РФ сообщили, что участники "нормандской встречи" высказались в пользу активизации усилий по освобождению и обмену всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".
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    Igor Burdyga/Facebook

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Участники встречи "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Украина, Россия) по урегулированию конфликта в Украине высказались в Берлине за активизацию усилий по освобождению и обмену заложников по принципу "всех на всех", говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    "Участники встречи высказались в пользу активизации усилий по освобождению и обмену всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", как это зафиксировано в Минских соглашениях", — говорится в сообщении.

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    Встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины состоялась 30 мая в Берлине. 

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