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    Россия

    МИД РФ назвал конструктивной встречу "нормандской четверки" в Берлине

    (обновлено: )24710
    По мнению МИД России, встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской Контактной группы.
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. МИД России заявил, что берлинская встреча "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Украине прошла во вторник в конструктивном ключе.

    Алексей Якубин
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    Как говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, встреча должна способствовать более динамичной работе минской контактной группы.

    "Встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской Контактной группы, которая по-прежнему остается ключевой для реализации договоренностей февраля 2015 года по мирному урегулированию конфликта на Украине", — говорится в сообщении.

    Напомним, встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины состоялась 30 мая в Берлине. Россию представлял статс-секретарь – замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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