МИД РФ назвал конструктивной встречу "нормандской четверки" в Берлине

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. МИД России заявил, что берлинская встреча "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Украине прошла во вторник в конструктивном ключе.

Как говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, встреча должна способствовать более динамичной работе минской контактной группы.

"Встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской Контактной группы, которая по-прежнему остается ключевой для реализации договоренностей февраля 2015 года по мирному урегулированию конфликта на Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины состоялась 30 мая в Берлине. Россию представлял статс-секретарь – замглавы МИД РФ Григорий Карасин.