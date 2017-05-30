МИД Украины назвал условие встречи "нормандской четверки"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Встреча лидеров "нормандской четверки" на высшем уровне состоится при условии прогресса в ее подготовке и тогда, когда к ней будут готовы все стороны, сообщил во вторник первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя переговоры в "нормандском формате" на уровне политдиректоров в Берлине.

Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник. С российской стороны в ней принимал участие статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Марьэль де Сарнез, с украинской — Пристайко. Во встрече также предполагалось участие спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

"Результат (сегодняшней встречи — Ред.) будет понятен через пару дней, если нам удастся достичь какого-то прогресса в подготовке будущей встречи на уровне самом высоком, о чем говорили президент Франции и канцлер Германии", — цитирует Пристайко агентство "Укринформ". Он добавил, что такая встреча имеет смысл лишь тогда, когда она хорошо подготовлена.

По его словам, французская сторона подтвердила, что новый президент, несмотря на все сомнения, которые были, очень заинтересован в проведении такой встречи. Также Пристайко заверил, что немецкая сторона остается активной, украинский президент готов встретиться, когда будет возможность. По его словам, остается лишь вопрос готовности российской стороны.

По словам Пристайко, вопрос "дорожной карты" выполнения минских договоренностей на переговорах не обсуждался, он находится в компетенции политических советников глав государств и правительств.

Читайте также: А вы готовы к диалогу? Переговоры Макрон — Путин, опрос экспертов

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.