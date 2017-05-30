Нормандский формат. Франция может взять на себя роль Германии - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Это первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главными темами переговоров стали "борьба с терроризмом", двусторонние отношения России и Франции. К приоритетным темам также в Кремле отнесли и украинский вопрос.

По словам политолога Алексея Якубина, в отличии от предшественника Франсуа Олланда, новый президент Франции намерен занять более активную позицию.

"Макрону часто приписывают антироссийскую риторику, но тем не менее, именно Владимир Путин стал первым иностранным лидером, которого новый президент принял после избрания. Одно только это говорит о том, что многие стереотипы в отношении Макрона не соответствуют действительности. Новый глава Франции не собирается продолжать провальную линию предшественника Франсуа Олланда и хочет выбрать для себя собственную позицию. Думаю, что в нормандской четверке, которая активизируется в ближайшее время, Макрон будет более активен, чем Олланд. У нового президента есть амбиции на этом поприще", — считает Якубин.

Политолог не исключает того, что вместо Германии свою роль в решении ключевых вопросов попытается сыграть Франция.

"Возможно, это была попытка посмотреть, не получится ли у Макрона наладить общий язык с Путиным, чего не выходит у Ангелы Меркель. Так или иначе, встреча показала, что нормандский формат остается единственным вариантом и альтернативы ему нет. Рассчитывать на то, что сейчас произойдет быстрое присоединение Соединенных Штатов не приходится. Тем более, что в США дали понять, что именно Европа должна решать украинский вопрос", - отметил политолог.

По мнению Якубина, формат переговоров по Украине вряд ли изменится.

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"Ожидать чего-то вроде Минска-3, думаю, не стоит — сейчас участники нормандского формата проводят попытку активизировать именно то, что имелось по сей день. Если этого не получится, то Франция с Германией поменяют свою тональность не только по отношению к Москве, но и по отношению к Киеву", — подытожил он.