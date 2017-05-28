наверх
28.05.201723:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Стало известно, когда пройдет встреча "нормандской четверки"

    (обновлено: )55311
    На встрече "нормандской четверки" в Берлине 30 мая российскую сторону будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин.
    Документы
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Встреча представителей нормандского формата (Франция, Украина, Германия, Россия) планируется в ближайший вторник.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: участие США в нормандском формате выгодно украинским политикам

    Читайте также: Гольдарб о молчании генпрокурора Луценко

    На предстоящей встрече "нормандской четверки" в Берлине 30 мая Россию будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Отвечая на вопрос о том, кто будет от российской стороны на предстоящей встрече, собеседник агентства заявил: "Карасин".

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках "нормандского формата" по Донбассу. Он отметил, что этот формат переговоров будет активно задействован в ближайшее время.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги