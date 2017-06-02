Один военный погиб, трое ранены в Донбассе - штаб АТО

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украна. ВСУ сообщили, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в пятницу, один военный погиб и трое ранены.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже обвинили друг друга в его нарушении.

"С начала суток боевики 15 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины… В результате боевых действий сегодня один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции ВСУ в Facebook.

По данным пресс-центра, ополченцы обстреляли позиции силовиков на приморском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.