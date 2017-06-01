Ополченцы уже дважды нарушили новый "режим тишины" - штаб АТО

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В первую ночь очередного режима прекращения огня в Донбассе ополченцы открывали огонь дважды, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, снайпер ополченцев стрелял в районе Павлополя, а гранатометы незаконные вооруженные формирования использовали в районе Широкино.

Как сообщалось, с полуночи 1 июня в зоне проведения АТО в Донбассе объявлен режим прекращения огня.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.