наверх
01.06.201707:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ополченцы уже дважды нарушили новый "режим тишины" - штаб АТО

    Тема:

    Донбассе: очередной "режим тишины" (471)

    (обновлено: )54
    По данным силовиков, снайпер ополченцев стрелял в районе Павлополя, в районе Широкино незаконные вооруженные формирования использовали гранатомет.
    Обстрелы в Красногоровке. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В первую ночь очередного режима прекращения огня в Донбассе ополченцы открывали огонь дважды, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, передает телеканал "112 Украина".

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

    По его словам, снайпер ополченцев стрелял в районе Павлополя, а гранатометы незаконные вооруженные формирования использовали в районе Широкино. 

    Как сообщалось, с полуночи 1 июня в зоне проведения АТО в Донбассе объявлен режим прекращения огня

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Обстрелы в Красногоровке. Архивное фото
    Донбассе: очередной "режим тишины"
    Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета