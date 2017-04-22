наверх
22.04.201707:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ВСУ обвинили ополченцев в 41 нарушении "режима тишины", двое военных ранены

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (142)

    15
    Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на приморском направлении обстреливались опорные пункты ВСУ под Новотроицким, Марьинкой, Водяным, Гнутово, Лебединским и Широкино.
    На рубеже. Позиции ВСУ в промзоне Авдеевки
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. ВСУ обвинили ополченцев в 41 нарушении "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных ранены.

    "Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки подразделения оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных сил Украины… Двое украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Читайте также: В Донбассе — очередной срыв перемирия, за который никто не ответит

    Как сообщили в штабе АТО, на приморском направлении обстреливались опорные пункты ВСУ под Новотроицким, Марьинкой, Водяным, Гнутово, Лебединским и Широкино. На донецком направлении обстрелам подверглись Троицкое, Каменка, Пески, Авдеевка, Шахта "Бутовка", Зайцево и Невельское. На луганском направлении, сообщили в пресс-центре, обстреливались Крымское, Станица Луганская и Желтое.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прокуроры САП на суде по делу Мартыненко в Соломенском районном суде
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента