ВСУ обвинили ополченцев в 41 нарушении "режима тишины", двое военных ранены

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. ВСУ обвинили ополченцев в 41 нарушении "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных ранены.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки подразделения оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных сил Украины… Двое украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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Как сообщили в штабе АТО, на приморском направлении обстреливались опорные пункты ВСУ под Новотроицким, Марьинкой, Водяным, Гнутово, Лебединским и Широкино. На донецком направлении обстрелам подверглись Троицкое, Каменка, Пески, Авдеевка, Шахта "Бутовка", Зайцево и Невельское. На луганском направлении, сообщили в пресс-центре, обстреливались Крымское, Станица Луганская и Желтое.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.