Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию - Фесенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Торговая блокада Донбасса не привела к достижению публично заявленных активистами-организаторами целей, напротив, ситуация осложнилась, произошло "закрепление раскола", а надежда на реинтеграцию неподконтрольных территорий растаяла как дым. Теперь организаторы заявляют о намерении добиваться прекращения торговые отношения с Россией, но они должны спросить себя: а готова ли к этому, например, украинская атомная энергетика? Об этом сказал политолог Владимир Фесенко, выступая на состоявшихся в Киеве публичных дебатах.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых были депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с непризнанными ДНР и ЛНР.

Руководство Украины сначала резко критиковало блокировщиков, обвиняя их в нанесении существенного ущерба украинской экономике, но затем СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Фесенко отметил, что самой торговли в классическом, "денежном" понимании, как таковой — и не было. По его словам, "это была не торговля, а было перемещение — оттуда уголь, туда железная руда, оттуда металл, который продавался уже с украинской территории как украинский металл, и, в принципе, деньги шли частично в бюджет, и, безусловно, собственнику — Ахметову".

Что до публично заявленных целей "общественных активистов, политических активистов, которые организовывали блокаду", то об их достижении говорить не приходится.

Напомним, блокираторы первоначально требовали освобождения пленных, прекращения обстрелов, принятия закона об оккупированных территориях.

"По заложникам — нет (результата — Ред.), скорее наоборот, ситуация усложнилась и обострилась, никого не освободили", — сказал Фесенко, добавив, что многие, и он в том числе предупреждали о том, что "это наивно или это обман, что за счет блокады освободят заложников".

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То же самое можно сказать об обстрелах — "ситуация ухудшилась как раз с момента, когда началась блокада".

"Единственно что действительно было выполнено… было действительно остановлено легальное перемещение больших грузов между двумя территориями (подконтрольной Киеву и неподконтрольной — Ред.), и главной пострадавшей стороной стал Ахметов. Вот тут вопрос у меня: против кого была блокада? Против ДНР, ЛНР и России или против Ахметова? А тут уже другой вопрос, не было ли там мотивации со стороны конкурентов Ахметова и так далее?" — сказал политолог.

Он пояснил, что "конкуренты есть всегда", и не только в бизнесе, но и в политике.

"Я не совсем в это верю, но мне рассказывали, что сейчас Ринат Леонидович (Ахметов — Ред.), похоже, обижен на партнеров по "Оппоблоку", на Левочкина, Фирташа, на Бойко даже — ему донесли, что они тоже содействовали блокаде. Я не знаю, я в это мало верю, но такие слухи есть", — сообщил Фесенко. И обратил внимание участников дебатов на "неоднозначные последствия блокады" в медийной сфере.

"Посмотрите сейчас телеканал "Украина"… Слушайте, там прямая информационная поддержка "Народного фронта". Как-то странно!… И наоборот, говорят, заблокировали доступ для представителей группы Левочкина-Фирташа до "Украины", — сказал эксперт, добавив, что это — "обида на блокаду".

Фесенко также подчеркнул, что политические результаты блокады Донбасса тоже не радуют.

"Что произошло на самом деле? Мы вернулись, скажем так, из 2016-2017 годов в 2014 год. Ситуация стала не лучше, а хуже", — сказал он.

По словам политолога, не следует забывать и о том, что решение СНБО об ограничении торговых связей "было вынужденным", это была реакция на действия активистов. Да и "со стороны президента (Порошенко — Ред.) это было конъюнктурно-политико-идеологическое решение — возглавить то, с чем он не мог справиться, не мог остановить… потому что боялся".

Фесенко отметил, что президент в результате "электорально ничего не выиграл, но произошло закрепление раскола Донбасса, замораживание нынешней ситуации на годы".

"Если до этого была какая-то призрачная надежда, только теоретическая, маленькая, но была — что вследствие реализации Минского процесса будет реинтеграция Донбасса… Думаю, что сейчас все разрушено, ни о какой мирной реинтеграции Донбасса речь не идет в достижимой перспективе", — констатировал эксперт.

Он добавил, что ранее тот же Ахметов по экономическим причинам был заинтересован в реинтеграции неподконтрольных территорий, но теперь в его холдинге "выстраивают бизнес уже в других формах".

Что касается экономических последствий блокады для Украины, то они все же есть: по оценкам международных экспертов, потери для ВВП составят приблизительно один процент: "не критично, не катастрофа, но это тоже потери…".

По мнению политолога, более серьезные последствия будут в случае "переноса блокады на Россию".

"Это можно сделать, но давайте честно скажем, что это приведет к возвращению в экономический кризис", — подчеркнул Фесенко, напомнив, что главной причиной потерь в 2014-15 годах было "резкое снижение торговли с Россией".

Теперь объемы торговли Украины с РФ гораздо меньше, чем были до кризиса, но сворачивание отношений "тоже сминусует украинскую экономику".

"Плюс к тому… Если вы на это идете, сначала решите проблему http://rian.com.ua/country/20170428/1023601791.html с атомной энергетикой. Потому что большую часть ТВЭЛов мы пока что оттуда (из России — Ред) получаем", — сказал Фесенко в заключение.

В ходе дебатов за полное прекращение торговли с Россией высказался один из организаторов блокады Донбасса нардеп Егор Соболев. По его мнению, в отношениях с РФ "нельзя руководствоваться нормальной экономической логикой".

Напомним, активисты-блокираторы также признали, что их основные требования до сих пор не выполнены. И объявили о планах возобновить давление, в том числе — "максимально осложнить" работу украинских предприятий, которыми в той или иной степени владеют граждане РФ.