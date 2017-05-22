Палий: за ношение георгиевской ленты расстреляли бы и большевики

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 21 мая, в Украине чествовали память жертв политических репрессий. В связи с этим на территории заповедника "Быковнянские могилы" состоялась официальная церемония памяти жертв политических репрессий. На ней присутствовали президент Петр Порошенко с супругой, вице-премьер Геннадий Зубко, члены Кабмина и другие официальные лица. Во время мероприятия Порошенко заявил, что подпишет принятый Верховной Радой закон, который запрещает изготовление и публичное использование георгиевской ленты и вводит за это административную ответственность.

Обоснован ли запрет георгиевской ленты в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, историк Александр Палий.

"Так называемая георгиевская лента превратилась в символ агрессии России против Украины. Не будем спорить, чем она была сто лет назад, но сейчас она используется с антиукраинскими целями. А люди старшего поколения, если бы они эту ленту носили в 30-е годы, то их бы за нее расстреляли и большевики, поскольку это — старый монархический символ, который был возрожден конъюнктурно в 1943 году, потом о нем все забыли, использовались красные маки и красные знамена, а георгиевская лента практически не фигурировала", — прояснил эксперт.

Верховная Рада ранее приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.