В Донбассе погибли двое военных, еще пятеро ранены - штаб АТО

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы за сутки обстреляли позиции военных 53 раза, нарушив тем самым "режим тишины" в Донбассе, двое военнослужащих погибли, еще пятеро ранены, сообщил штаб АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с частичными признаками ухудшения на отдельных направлениях… В течение минувших суток противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения… Двое украинских военных погибли. Еще пятеро бойцов получили ранения", — говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

По данным военных, на приморском направлении было зафиксировано 25 нарушений: обстреливались Чермалык, Донецкое, Марьинка, Водяное, Гнутово, Талаковка, Павлополь, Богдановка и Новотроицкое. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливались опорные пункты военных возле Авдеевки, Песков, Зайцево и Майорского. На луганском направлении огонь велся по опорным пунктам у Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, станции Донец.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).