Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела - ДНР

ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате танкового и минометного обстрела со стороны ВСУ, заявил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

В четверг представитель Минобороны ДНР сообщил, что станция остановила свою работу в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"Сегодня в 20.30 в результате танкового и минометного обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция", — сказал представитель оборонного ведомства.

Как заявили в Минобороны ДНР, ВСУ вели обстрел в направлении населенного пункта Крутая Балка в пригороде Ясиноватой с применением танков, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате была повреждена линия электропередачи, питающая Донецкую фильтровальную станцию, добавили в министерстве.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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