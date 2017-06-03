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    Жебривский: 8 населенных пунктов Донецкой области уже не восстановить

    Тема:

    Донбасс: очередной "режим тишины" (482)

    (обновлено: )20102
    По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, главной проблемой региона остаются заминированные территории.
    Делегация ЕС в Широкино
    Facebook Павла Жебривского

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Восемь населенных пунктов Донецкой области разрушены настолько, что не подлежат восстановлению, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский во время рабочего визита в Широкино совместно с делегацией от Европейского Союза.

    Последствия обстрела в Красногоровке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Обстрел Красногоровки: поврежденные здания больницы и школы

    Жебривский также подчеркнул, что главной проблемой региона остаются заминированные территории.

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    Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Ирина Геращенко, в свою очередь, призвала усилить мониторинг СММ ОБСЕ в Широкино, расположенном в 25 км от Мариуполя.

    Также она отметила, что Украина выступает за увеличение присутствия миссии ОБСЕ в Донбассе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Facebook Павла Жебривского
    Последствия обстрелов в Широкино

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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