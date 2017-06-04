Единство - это тоже дар Божий. Любомир Гузар: биография, цитаты, жизнь

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду, 31 мая, на 85-ом году жизни скончался экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар. Будущий священнослужитель родился 26 февраля 1933 года во Львове. В 1944 семья Гузара эмигрировала в Австрию, где он учился в гимназии в Зальцбурге, а в 1949 году перебралась в США, где Любомир Гузар окончил коллегиальную семинарию св. Василия. Высшее образование получил в Католическом университете Америки (Вашингтон) и Фордемском университете (Нью-Йорк).

В 1958 году Любомира Гузара рукоположили в священники для служения в Стемфордской епархии. В ноябре 1996 года владыка Любомир назначен епископом-помощником Главы Украинской Греко-Католической Церкви. После смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Священный Синод Украинской грекокатолической церкви избрал 25 января 2001 года епископа Любомира Гузара новым предстоятелем Церкви.

10 февраля 2011 года папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа Украинской грекокатолической церкви. Соответствующее прошение глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет. 26 февраля 2013 года кардиналу Гузару исполнилось восемьдесят лет и он потерял право на участие в конклавах.

Цитаты Любомира Гузара:

"Мы должны построить государство собственными силами. Когда я в начале 90-х вернулся из эмиграции в Украину, я был полон оптимизма. Теперь, после Майдана, я снова чувствую, что мы совершили некий прорыв. У нас есть люди, у нас есть все предпосылки, но нужно грамотно действовать". Из интервью "Фактам и комментариям" (март 2016 года).

"Мы еще только учимся принимать своего ближнего и считаться с ним. У меня есть права, свой разум и воля. Но рядом живет мой сосед, такой же человек, как и я, который имеет такие же права. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, уважай своего соседа, в том числе в повседневной жизни. Делая что‑то для себя, подумай, не ущемляешь ли ты права другого человека, даже в малом. Это и есть воспитание". Из монолога в "Новом времени" (апрель 2017 года).

"Люди привыкли к советским временам, когда им говорили, что за них все сделают, все им дадут. И народ все еще ждет, чтобы власть давала. Похоже, власть имеет свои интересы, я не хочу делать пустых обвинений, но мне кажется, что нет серьезной и последовательной работы, работы преданной и профессиональной. Есть очень много упреков к власть имущим, что они работают на себя и что самое важное для них — это быть у власти, а не служить народу". Из интервью "Апостроф" (март 2016 года).

"Мы имеем что-то только тогда, когда стремимся к чему-то величественному и чистому. Мы будем пропащими, если будем думать только об удовлетворении своих потребностей".

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"Власть боится свободы в сердцах гораздо больше, чем голодного бунта. Потому как голодного можно купить, а свободного — только убить".

"Многие думают, что мир — это отсутствие войны. Но мир — это нечто большее. Мир — еще и хорошие отношения между людьми, когда мы не врем друг другу, не ищем выгоду, не хотим зла. Мир надо нести каждый день, каждый день надо налаживать контакты между людьми, искать хорошего общения".

"У нас множество политиков. Подумать только — более 200 зарегистрированных партий! Политики есть, а вот государственных мужей — нет. Не видно де Голля, где Гаспери, Шуманов. Их нет. И не только у нас. Великих личностей, мыслителей сегодня не видно во всем мире".

"Единство — это тоже дар Божий. И мне кажется, что все хотят его принять на собственных условиях. Никто не хочет меняться, говорят: пусть весь мир изменится, но не заставляйте меняться меня".