Скончался архиепископ Любомир Гузар - СМИ

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в УГКЦ.
Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)
Любомир Гузар был верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011. Кардинал-священник Римской католической церкви с титулом Санта-София а Виа Боччеа.
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