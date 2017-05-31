Скончался архиепископ Любомир Гузар - СМИ

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в УГКЦ.

Украинское фото Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)

Любомир Гузар был верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011. Кардинал-священник Римской католической церкви с титулом Санта-София а Виа Боччеа.

Читайте также: Где безвиз, там успех, а где визы – потери