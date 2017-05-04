В Саудовской Аравии скончался принц из королевской династии

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз в возрасте 91 года, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Аш-Шарк аль-Аусат".

Отмечается, что принц руководил советом по определению порядка престолонаследия в стране, созданным для определения линии преемственности в королевской династии. Всего в Саудовской Аравии насчитывается порядка 7 тыс принцев.

Назначение Машааля бен Абделя Азиза на данную должность было обусловлено равноудаленностью от всех членов семьи бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиз аль-Сауда.

В апреле военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей.