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    В мире

    В Саудовской Аравии скончался принц из королевской династии

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    Принц руководил советом по определению порядка престолонаследия в стране, созданным для определения линии преемственности в королевской династии. Всего в Саудовской Аравии насчитывается порядка 7 тыс принцев.
    Житель Саудовской Аравии. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз в возрасте 91 года, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Аш-Шарк аль-Аусат".

    Отмечается, что принц руководил советом по определению порядка престолонаследия в стране, созданным для определения линии преемственности в королевской династии. Всего в Саудовской Аравии насчитывается порядка 7 тыс принцев.

    Назначение Машааля бен Абделя Азиза на данную должность было обусловлено равноудаленностью от всех членов семьи бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиз аль-Сауда.

    В апреле военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей.

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