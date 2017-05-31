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    Аналитика и комментарии

    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

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    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС (472)

    (обновлено: )22
    С безвизом можно в Европу – но не зарабатывать деньги, а тратить их: для работы нужно оформлять визу. В то же время возможный визовый режим с РФ грозит миллиардными потерями для украинской экономики и ростом социального напряжения.
    Загранпаспорт
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украинцы все чаще хотят уехать из страны. И речь идет не о туризме, а о банальном выживании: за рубежом люди ищут работу и возможность содержать семьи. Одну из подобных возможностей (хотя и нелегальную) гражданам страны 12 июня откроет долгожданный и долгообещанный безвиз. 

    Но вот другую вполне могут и отобрать: вопрос о введении виз с РФ в парламенте хоть и отложен, но регулярно вновь вбрасывается. И опасны здесь не сами визы с северным соседом, отмечают эксперты, а возможные ответные – зеркальные – действия РФ. 

    Европа – с ограничениям

    Флаги Украины и Евросоюза
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Ассоциация с ЕС: не рассчитывайте на прорыв

    Что украинцам даст безвиз? По сути, позволит им краткосрочно находиться в государствах — членах ЕС: не более 90 дней в течение полугода. Для более длительных визитов нужна будет виза. Но главное, что либерализованный визовый режим с Евросоюзом не даст украинцам права на проживание, трудоустройство или обучение в странах ЕС. 

    Скорее, можно говорить о туризме, деловых визитах, поездках с религиозной целью или просто к родственникам. 

    При этом не стоит забывать, что въезжать в ЕС без смогут лишь украинцы, оформившие биометрический загранпаспорт – владельцам "старых" документов нужно будет получать визу.

    Не не паспортом единым: европейские пограничники вполне могут попросить доказывающие цель вашей поездки документы. Это могут быть, к примеру, бронь отеля или приглашение. Обязателен и обратный билет в Украину – как подтверждение, что вы собираетесь возвращаться, а для путешествующих на авто – страховой полис гражданской ответственности.  

    Также могут попросить на границе подтверждение достаточных финансовых средств. Необходим также полис медицинского страхования.

    Евгений Пронин. Архивное фото
    Евгений Пронин/Facebook
    Сюрпризы безвиза. Осталось много непереведенных документов – Пронин

    Впрочем, до сих пор неизвестны конкретные требования к пересекающим границу туристам, сообщают участники туристического рынка: решать, пропускать ли человека, будет пограничная служба стран ЕС. 

    Впрочем, наверняка у многих украинцев появится искушение попытать судьбу – попробовать уехать в ЕС и "закрепиться" там: найти работу, пусть даже нелегально. Во всяким случае, страны Евросоюза уже обеспокоены подобным развитием событий

    Политика и люди

    Но если ЕС становится бюрократически блаже украинцам, РФ может стать дальше. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что РФ в вопросе виз с Украиной будет исходить из "принципа взаимности". То есть, "что вы нам, то и мы вам". 

    По самым приблизительным подсчетам, сейчас в РФ работают около 2,5 "заробитчан" из Украины. Россия – самое популярное, наряду с Польшей, направление для трудовых мигрантов из нашей страны. 

    Кроме этого, именно РФ лидирует среди стран мира по объему денежных переводов в Украину – важнейший для украинской экономики источник наполнения бюджета. 

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    В случае, если визы все же введут, украинцы в РФ будут вынуждены проходить специальную процедуру легализации. По сути, возвращаться в Украину, идти в российские консульства (всего их в стране – четыре), получать визы. Процесс этот не быстрый, рискует затянуться на месяцы, из-за чего украинцы рискуют потерять свои рабочие места в РФ. Украина в итоге лишится миллиардов долларов, а взамен получит рост социальной напряженности. 

    Но когда в дело вступает большая политика, о людях вполне могут и забыть.

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