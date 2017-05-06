Старейший обладатель золотой Олимпийской медали скончался в США

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Старейший обладатель золотой Олимпийской медали и легендарный американский пловец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет, сообщает агентство Рейтер.

"Адольф Кифер был воплощением плавания и жил им каждый день своей жизни. Он был пионером нашего спорта в прямом смысле этого слова", — цитирует агентство заявление временно исполняющего обязанности исполнительного директора федерации плавания США Майка Анджера.

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Адольф Кифер выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года в Берлине в возврате 17 лет. Он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров, который спортсмены со всего мира не могли побить в течение 20 лет. Позднее он работал советником по спорту и питанию при трех американских президентах, а также был инструктором американских ВМС.

Напомним, в феврале ушла из жизни старейшая бегунья Украины Владилена Кокина.