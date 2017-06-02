Львов в трауре из-за прощания с Любомиром Гузаром - спецкор

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Во Львове продолжается церемония прощания с Блаженнейшим Любомиром Гузаром. Церемония прощания проходит во львовском соборе Святого Юра, куда идут с цветами сотни людей.

Как сообщается, прощание с духовным наставником продлится до cубботы, 3 июня, а утром начнется заупокойная служба, после чего по улицам Львова пройдет траурное шествие. В воскресенье тело Блаженнейшего прибудет в Киев, где столичные жители и гости также смогут попрощаться с Любомиром Гузаром.

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Подробнее о церемонии прощания с Любомиром Гузаром сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

ZIK Во Львове попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

Розкажіть нам, що зараз відбувається у Львові на місці прощання?

— Тіло Любомира Гузара ще вчора приблизно о 19 годині прибуло з Києва до Львова. І вже практично з 17.00 поблизу собору Святого Юра почали збиратися львів'яни і гості міста. Вони чекали на труну з тілом Любомира Гузара. Можна сказати, що прощання з Любомиром Гузаром розпочалося у Львові ще вчора. Вчора були сотні людей, які прийшли, аби віддати останню шану митрополиту. Сьогодні ж прощання триває і буде ще тривати до завтрашнього дня. І сьогодні людей вже набагато більше. Просто таким невтомним потоком люди збираються поблизу собору Святого Юра. Там дуже величезна черга просто, потрапити, люди зазначали, що деякі приходили ще з п'ятої години ранку і от станом на майже 12 годину ще вони майже в самому кінці черги. Тобто більше двох годин люди стоять в черзі, аби віддати свою останню шану митрополиту Любомиру Гузару. І людей все більшає.

Є інформація стосовно присутності сьогодні у Львові на прощанні з Любомиром Гузаром якихось делегацій з інших міст чи з країн?

— Був на місці вже міський голова Андрій Садовий. Також приходили його заступники та помічники. Щодо делегацій з інших сусідніх країн наразі не сказати не можу.

032.ua Мэр Львова во время церемонии прощания с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

Чи більше поліції зараз у місті? Які настрої? Чи все спокійно? УНИАН Жизнь Блаженнейшего Любомира Гузара в фотографиях

— Поблизу самого собору Святого Юра і прилеглі вулиці до собору були перекриті. Там чергують правоохоронці. Продовжив свою роботу комунальний транспорт міста. Власне, з п'ятої години до першої ночі працюють транспортники. Зі вчорашнього ще продовжили роботу. Вчора вже курсував міський комунальний транспорт до першої години ночі. І сьогодні так само буде продовжена його робота. Посилені також наряди патрульної поліції поблизу і на території собору Святого Юра. І як я вже зазначав, будуть перекриті прилеглі вулиці до собору. А завтра вже в зв'язку зі траурною процесією із тілом митрополита Любомира Гузара буде стихійне перекриття вулиць. В основному це буде відбуватися в центрі, тому що сама траурна хода буде проходити центральною вулицею. Вже завтра обіцяють також водіям про ситуативне перекриття руху і те, щоб вони за можливістю оминали ділянки дороги.

Наскільки сьогодні інтенсивний день у Львові в плані ділової активності? Наскільки ті ж перекриття впливають на звичайний рух міста?

— Хочу сказати, що на звичайний рух міста ці події не так сильно вплинули. Деякі міські маршрути змінили свій напрямок руху, не доїжджають до кінцевих зупинок. Особливо це стосується тролейбусів, які курсують до собору Святого Юра. Вони зупиняються на зупинку раніше. Тобто не доїжджають до собору. Життя продовжується в стабільному звичайному режимі. Люди прямують на роботу, з роботи, на навчення, але всі масові заходи та святкування були відмінені. І до п'ятого червня загалом у Львові оголошено загальноміську жалобу, приспущені державні прапори з траурними стрічками.