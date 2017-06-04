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    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

    (обновлено: )2401
    По данным пресс-службы Украинской Греко-Католической Церкви, "все желающие могут проститься с Блаженнейшим - двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения".
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 июня, тело Блаженнейшего Любомира Гузара в сопровождении Главы УГКЦ Блаженнейшего Отца Святослава привезли из Львова в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве, сообщает пресс-служба Украинской Греко-Католической Церкви.

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    "Светлой памяти Блаженнейшего Любомира в сопровождении отца и Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава привезли из Львова в Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве, где верные и все люди доброй воли смогут отдать последний долг усопшему. С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим — двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения", — сообщили в пресс-службе.

    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

    Напомним, 31 мая стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

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