Фотоитоги 2 июня: стрельба в центре Киева, бойня в Маниле, прощание с Гузаром

Покушение на Адама Осмаева было совершено в центре Киева. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу и прооперированы.

Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

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Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших в результате вооруженного нападения. По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья. Полиция сообщает, что злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

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Церемония прощания с Блаженнейшим Любомиром Гузаром проходит в пятницу во Львове. Верующие второй день идут к гробу экс-главы Украинской греко-католической церкви. Люди приезжают из других городов и областей. Правоохранители перекрыли прилегающие улицы к собору Святого Юра во Львове.

Экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни.