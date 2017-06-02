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    Фотоленты

    Фотоитоги 2 июня: стрельба в центре Киева, бойня в Маниле, прощание с Гузаром

    (обновлено: )42
    На месте стрельбы в центре Киева
    Стрельба в Киеве
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Прощание с Блаженнейшим Любомиром Гузаром в архикатедральном соборе Святого Юра во Львове.
    Пресс-конференция Арсения Яценюка в Киеве.
    Суд по делу патрульного Сергея Олейника, подозреваемого в убийстве пассажира BMW в ходе погони в Киеве.
    Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    Ситуация под Тернопольским горсоветом
    Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй
    На месте стрельбы в центре Киева
    На месте стрельбы в центре Киева.
    Оксана Блищик в Facebook
    Стрельба в Киеве
    Стрельба в Киеве.
    РБК Украина
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв.
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв.
    REUTERS Erik De Castro
    Прощание с Блаженнейшим Любомиром Гузаром в архикатедральном соборе Святого Юра во Львове.
    Прощание с Блаженнейшим Любомиром Гузаром в архикатедральном соборе Святого Юра во Львове.
    УНИАН
    Пресс-конференция Арсения Яценюка в Киеве.
    Пресс-конференция Арсения Яценюка в Киеве.
    Украинское фото
    Суд по делу патрульного Сергея Олейника, подозреваемого в убийстве пассажира BMW в ходе погони в Киеве.
    Суд по делу патрульного Сергея Олейника, подозреваемого в убийстве пассажира BMW в ходе погони в Киеве.
    Украинское фото
    Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
    УНИАН
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе.
    facebook.com/AutomaidanOdesa
    Ситуация под Тернопольским горсоветом
    Столкновения произошли утром в пятницу под зданием Тернопольского городского совета, сообщают местные СМИ.
    ГУ Нацполиции в Тернопольской области
    Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй
    2 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия США" Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    На месте стрельбы в центре Киева.

    Покушение на Адама Осмаева было совершено в центре Киева. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу и прооперированы.

    Мост Метро в Киеве. Архивное фото
    wikipedia
    Как ломают киевлян через колено. Бандера и Шухевич оккупировали Киев

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

    Смотрите также: "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших в результате вооруженного нападения. По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья. Полиция сообщает, что злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

    Смотрите также: Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

    Церемония прощания с Блаженнейшим Любомиром Гузаром проходит в пятницу во Львове. Верующие второй день идут к гробу экс-главы Украинской греко-католической церкви. Люди приезжают из других городов и областей. Правоохранители перекрыли прилегающие улицы к собору Святого Юра во Львове.

    Экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни.

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