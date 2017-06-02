наверх
02.06.201710:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (149)

    (обновлено: )36201
    Пресс-офицер батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева прокомментировала покушение на мужа - командира батальона Адама Осмаева. По ее словам, когда начали стрелять по супругу, она быстро "выхватила пистолет". Окуева уточнила, что всегда носит оружие с собой.
    ryabchuk/Youtube

    "Все было как один миг, во сне: он начал стрелять по Адаму, не по мне, может быть, он не знал, что я вооружена, и я сразу тоже выхватила пистолет, но он трус оказался. После нескольких попаданий сразу стал кричать: "Сдаюсь, сдаюсь". Мы тогда из машины его выпихнули, оружие от него оттолкнули", — говорит Амина Окуева на видео.

    На своей странице в Facebook она написала: "Всем побратимам еще раз хочу напомнить знакомую всем бойцам истину: в экстремальной ситуации у нас остаются только те навыки, которые были отработаны до автоматизма".

    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

    Ранее пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Адам Осмаев, на него и его жену совершено покушение.

    Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения, уточнив, что там и "чеченский след", и "заранее внедренный в Украину киллер, подготовленный российскими спецслужбами". По его словам, у подозреваемого в совершении покушения были обнаружены документы гражданина Украины.

    При этом Геращенко считает, что данный гражданин Украины, "скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович", а "совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра".

    Читайте также: Путин о покушениях и личной безопасности

    Сам Осмаев, по данным СМИ, остается в больнице в тяжелом состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США