"Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

"Все было как один миг, во сне: он начал стрелять по Адаму, не по мне, может быть, он не знал, что я вооружена, и я сразу тоже выхватила пистолет, но он трус оказался. После нескольких попаданий сразу стал кричать: "Сдаюсь, сдаюсь". Мы тогда из машины его выпихнули, оружие от него оттолкнули", — говорит Амина Окуева на видео.

На своей странице в Facebook она написала: "Всем побратимам еще раз хочу напомнить знакомую всем бойцам истину: в экстремальной ситуации у нас остаются только те навыки, которые были отработаны до автоматизма".

Ранее пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Адам Осмаев, на него и его жену совершено покушение.

Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения, уточнив, что там и "чеченский след", и "заранее внедренный в Украину киллер, подготовленный российскими спецслужбами". По его словам, у подозреваемого в совершении покушения были обнаружены документы гражданина Украины.

При этом Геращенко считает, что данный гражданин Украины, "скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович", а "совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра".

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Сам Осмаев, по данным СМИ, остается в больнице в тяжелом состоянии.