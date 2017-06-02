Покушение на Осмаева и Окуеву инспирировано Москвой - Варченко

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Покушение на убийство чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амины Окуевой инспирировано Москвой, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

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"Даже поверхностный анализ доступных материалов не оставляет сомнений: покушение инспирировано Москвой. Здесь вам и изготовленный в течение всего 5 дней в феврале 2016 паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт и идентификационный код незадачливого киллера, и его вояжи в РФ, последний из которых закончился в середине мая", — написал Варченко на своей странице в Facebook.

По его данным, киллер имеет все шансы выжить и стать уникальным свидетелем, который раскроет тайны диверсионной работы против Украины. "Задача номер один для всей нашей правоохранительной системы, прежде всего полиции и СБУ, не дать ему умереть. Если выживет — нигде не денется, заговорит, в этом не сомневаюсь… Спецслужбы России, в свою очередь, приложат все усилия, чтобы не дать киллеру заговорить. Не пожалеют никаких денег, чтобы его убить. Это могут быть наняты другие киллеры, попытки подкупить персонал больницы или охрану", — отметил советник министра.

"Повторюсь: будущие показания киллера станут одним из самых весомых аргументов против России в гибридной войне. Сохранить ему жизнь — сверхважно! Усиленная охрана вокруг больницы, тщательная проверка врачей и персонала (пусть поймут и простят представители благородной врачебной профессии) — это то, что должно быть осуществлено в первую очередь. Небрежность или легкомыслие здесь недопустимы", — добавил Варченко.

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По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.