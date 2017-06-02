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    Общество

    "Миротворец" опубликовал данные о нападавшем на Осмаева

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (154)

    (обновлено: )61004
    На сайте "Миротворца" сообщается, что Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами россии для проведения спецопераци". Существует несколько вариантов фамилии стрелка - Вернер и Антипов.
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Фото со сттраницы Оксаны Блищик в Facebook

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" в пятницу обнародовал данные о напавшем в Киеве на комбата Адама Осмаева.

    Жена чеченского добровольца Адама Осмаева о покушении. Видео
    ryabchuk/Youtube
    "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

    На сайте отмечается, что нападавшим является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами россии для проведения спецопераци".

    Скриншот
    Данные о нападавшем на Адама Осмаева на сайте "Миротворец"

    По предварительной информации, существует несколько вариантов фамилии стрелка — Вернер и Антипов, также называются два адреса возможной прописки — в Одессе и Козятине Винницкой области.

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

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