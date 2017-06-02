"Миротворец" опубликовал данные о нападавшем на Осмаева

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" в пятницу обнародовал данные о напавшем в Киеве на комбата Адама Осмаева.

Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

На сайте отмечается, что нападавшим является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами россии для проведения спецопераци".

Скриншот Данные о нападавшем на Адама Осмаева на сайте "Миротворец"

По предварительной информации, существует несколько вариантов фамилии стрелка — Вернер и Антипов, также называются два адреса возможной прописки — в Одессе и Козятине Винницкой области.

Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".