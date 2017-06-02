Не менее 34 человек погибли при нападении на казино в Маниле - СМИ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

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Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших в результате вооруженного нападения.

По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья.

thenewdaily.com.au Нападение на гостиничный комплекс в столице Филиппин Маниле

По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

GUNSHOTS HEARD! RESORTS WORLD MANILA!

BESAFE EVERYONE! FIRE SPOTTED PRAYERS TO YOU ALL pic.twitter.com/GpoYP965FB — Magik (@officialdjmagik) 1 июня 2017 г.

​Нападавший покончил с собой.