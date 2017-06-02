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    Не менее 34 человек погибли при нападении на казино в Маниле - СМИ

    (обновлено: )13
    Мужчина, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.
    Нападение на гостиничный комплекс в столице Филиппин Маниле
    @officialdjmagik

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

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    Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших в результате вооруженного нападения. 

    По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья.

    thenewdaily.com.au
    Нападение на гостиничный комплекс в столице Филиппин Маниле

    По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

    ​Нападавший покончил с собой.

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