Покушение на Осмаева. Появилось фото стрелка из больницы

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook фотографию стрелявшего в чеченского добровольца Адама Осмаева. По его словам, это Артур Денисултанов-Курмакаев.

Пользователи соцсети в комментариях выразили удивление по поводу снимка.

"Как видно — проходной двор! Каждому ж охота селфи сделать. Даю 100, долго не протянет", — пишет пользователь под ником Никон Миколайович Обскуревич.

"А что в реанимацию пускают фотографировать?" — добавил Evgeny Nikolaevich.

Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу и прооперированы.

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Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".