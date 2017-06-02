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    Киев

    Покушение на Осмаева. Появилось фото стрелка из больницы

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (160)

    (обновлено: )437
    Фотография размещена на странице Игоря Мосийчука в соцсети. На ней запечатлен человек без сознания. По словам "радикала", им является Артур Денисултанов-Курмакаев.
    Покушение на Адама Осмаева. На фото - Александр Дакар (Артур Денисултанов-Курмакаев)
    facebook.com/igor.mosijcuk

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook фотографию стрелявшего в чеченского добровольца Адама Осмаева. По его словам, это Артур Денисултанов-Курмакаев.

    Ситуация возле киевской больницы, где находится Адам Осмаев, 2 июня 2017
    facebook.com/e.seitbullaeva
    Чеченские разборки в центре Киева и снова "русский след"

    Пользователи соцсети в комментариях выразили удивление по поводу снимка.

    "Как видно — проходной двор! Каждому ж охота селфи сделать. Даю 100, долго не протянет", — пишет пользователь под ником Никон Миколайович Обскуревич.

    "А что в реанимацию пускают фотографировать?" — добавил Evgeny Nikolaevich.

    Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу и прооперированы.

    Смотрите также: "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

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    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
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